Заяц пришел к зданию красноярского кардиоцентра и прославился

Заяц пришел к зданию красноярского кардиоцентра, сообщили в соцсетях. Зверька заметили у самого входа. Он сидел и будто ждал кого-то, а затем попрыгал и скрылся от людских глаз. В разных пабликах и телеграм-каналах стали появляться шуточные комментарии, что ушастый пациент пришел к врачу, но на прием не попал.