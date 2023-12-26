Заяц пришел к зданию красноярского кардиоцентра и прославился

Фото зайца у порога красноярского кардиоцентра набирает популярность в соцсетях. В телеграм-канале «Короче, Красноярск», например, зверек вызвал как умиление, так и шутки о том, что хотел попасть на прием, но не получилось.
Заяц пришел к зданию красноярского кардиоцентра, сообщили в соцсетях. Зверька заметили у самого входа. Он сидел и будто ждал кого-то, а затем попрыгал и скрылся от людских глаз. В разных пабликах и телеграм-каналах стали появляться шуточные комментарии, что ушастый пациент пришел к врачу, но на прием не попал.
«Заяц пришел к кардиологу, белочка в психдиспансер», — написал один из пользователей.
«Попасть на прием без направления от лисы не прокатило», — говорится в другом комментарии.
Некоторые красноярцы просто умилялись пушистым зверьком.
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