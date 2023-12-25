Врачам «скорой» разрешили вмешательство без согласия пациента при угрозе жизни

13 декабря глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в качестве комментария к закону заявлял, что в случае угрозы жизни человека медики смогут действовать, не тратя драгоценное время на заполнение бумаг, что поможет пациентам получить необходимую медпомощь в кратчайшие сроки.