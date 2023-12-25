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Врачам «скорой» разрешили вмешательство без согласия пациента при угрозе жизни

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий врачей скорой помощи от обязанности брать согласие пациентов и родителей несовершеннолетних на медицинское вмешательство при угрозе жизни. Документ опубликовали на портале правовой информации.
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Источник: РИА "Новости"

Теперь медики могут оказывать помощь, необходимую для устранения угрозы жизни, если до начала манипуляций отсутствовал ярко выраженный отказ пациента (или его законного представителя) от медицинского вмешательства.

Ранее медики скорой помощи имели право не получать согласие пациента при угрозе жизни или в случаях, когда состояние пациента не позволяет выразить свою волю.

В пояснительной записке к законопроекту инициаторы указывали на отсутствие четких формулировок о том, что можно приравнивать к этим пунктам.

13 декабря глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев в качестве комментария к закону заявлял, что в случае угрозы жизни человека медики смогут действовать, не тратя драгоценное время на заполнение бумаг, что поможет пациентам получить необходимую медпомощь в кратчайшие сроки.

Законопроект был разработан в 2019 г., в 2020 г. депутаты приняли документ в первом чтении. 14 декабря 2023 г. — во втором и третьем. Совет Федерации одобрил его 22 декабря.

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