Что не стоит дарить на Новый год— эксперты

«(Неуместным подарком считается — ред.) все, что забирает нас от праздника и возвращает нас в быт. Кастрюли, сковородки, например. Детям какие-то учебники или что-то, что связано со школой, то есть как бы с их “работой”. Мужчины очень устали от носков», — отметила специалист по этикету Элеонора Басманова.