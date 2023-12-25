«Индекс шавермы» в Петербурге вырос на 15 рублей за 9 месяцев

В Петербурге за несколько месяцев значительно вырос «индекс шавермы». Если в марте любимый фастфуд стоит 94,5 рубля за порцию, то к 20 декабря стоимость составила 110,1 рубля. Такие подсчеты приводит издание «Вечерний Санкт-Петербург» 25 декабря.
В марте мясо на порцию обходилось в 32,5 рубля, овощи — 27,5 рубля, лаваш — 21,5 рубля, а майонез стоил 13 рублей. Но цены стремительно росли.
— Первого пикового значения он достиг уже 3 апреля: шаверма подорожала на 10 рублей, до 104,15 — в основном, за счет роста цены на огурцы и, почему-то, на майонез. Следующий пик пришелся на конец первой декады мая — 107,1. Тут подвела курятина, — говорится в сообщении издания.
Курица в порции сейчас обойдется в 50,7 рубля, лаваш — 26,1 рубля, овощи — 18,7 рубля, а майонез — 14,6 рубля.