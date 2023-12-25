«Индекс шавермы» в Петербурге вырос на 15 рублей за 9 месяцев

— Первого пикового значения он достиг уже 3 апреля: шаверма подорожала на 10 рублей, до 104,15 — в основном, за счет роста цены на огурцы и, почему-то, на майонез. Следующий пик пришелся на конец первой декады мая — 107,1. Тут подвела курятина, — говорится в сообщении издания.