На улице почти весна, а до Нового года — рукой подать: Жителей Молдовы 26 декабря ждут невероятные 14 градусов тепла

До Нового да рукой подать, а на дворе — почти весна! Похоже, в 2024 год войдем без снега, но нам ведь не привыкать… Впрочем, расскажем подробнее о погодке на вторник, 26 декабря.
Ночью синоптики нам прогнозируют аж до 10 градусов со знаком «плюс», утром будет 9 градусов выше ноля.
Днем жителей Молдовы ждут невероятные для декабря 14 градусов тепла! Будет облачно, осадков не ожидается. Вечером ожидается 10 градусов выше ноля.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 7−8 метров в секунду, а относительная влажность — 55%.