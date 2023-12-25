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На улице почти весна, а до Нового года — рукой подать: Жителей Молдовы 26 декабря ждут невероятные 14 градусов тепла

Прогноз погоды от синоптиков на 26 декабря 2023 года.
Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 45% 766 мм рт. ст. +12°
Источник: Комсомольская правда

До Нового да рукой подать, а на дворе — почти весна! Похоже, в 2024 год войдем без снега, но нам ведь не привыкать… Впрочем, расскажем подробнее о погодке на вторник, 26 декабря.

Ночью синоптики нам прогнозируют аж до 10 градусов со знаком «плюс», утром будет 9 градусов выше ноля.

Днем жителей Молдовы ждут невероятные для декабря 14 градусов тепла! Будет облачно, осадков не ожидается. Вечером ожидается 10 градусов выше ноля.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 7−8 метров в секунду, а относительная влажность — 55%.