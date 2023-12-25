Более 160 дополнительных поездов ЦППК запустят в период праздничных дней

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запустит 161 дополнительный рейс в период новогодних и рождественских праздников. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба компании-перевозчика.
Уточняется, что из 161 поезда в расписание дополнительно введут и экспрессы. В частности, появятся: «Москва — Калуга» и обратно, «Москва — Узловая», «Москва — Владимир» и обратно, «Куровская — Москва», «Москва — Шатура», «Москва — Тула» и обратно, а также «Москва — Рязань» и обратно.
Кроме того, ЦППК вместе с Московской железной дорогой (МЖД) напомнили, что поезда всех направлений 29 декабря будут курсировать по пятничному расписанию, а с 30 декабря по 7 января — по расписанию субботы. Воскресное расписание будет введено для рейсов 8 января, уточнили в пресс-службе.
Также 29, 30 и 31 декабря и 8 января планируется увеличить составы 4 поездов на участке от Черустей до Вековки до 11 вагонов.
«В график движения некоторых поездов и экспрессов будут внесены дополнительные точечные корректировки. ЦППК просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок», — напомнили в компании.
Ранее столичный Дептранс сообщал, что 24 декабря на Савеловском и Белорусском направлениях первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) изменится расписание поездов. Некоторые поезда проследуют с измененным набором остановок.
До этого стало известно, что Горьковская железная дорога дополнительно запустит 248 рейсов пассажирских поездов в новогодние каникулы. Они будут курсировать на наиболее востребованных направлениях в период с 20 декабря 2023 года по 10 января 2024 года.