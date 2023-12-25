Более 160 дополнительных поездов ЦППК запустят в период праздничных дней

Кроме того, ЦППК вместе с Московской железной дорогой (МЖД) напомнили, что поезда всех направлений 29 декабря будут курсировать по пятничному расписанию, а с 30 декабря по 7 января — по расписанию субботы. Воскресное расписание будет введено для рейсов 8 января, уточнили в пресс-службе.