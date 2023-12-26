В Пулково заработала «детская» стойка регистрации

Она отличается тем, что на информационном стенде выделена специальная зона с раскрасками для маленьких пассажиров. А главное — у стойки будет дежурить кот МасКот, официальный символ и талисман воздушной гавани Северной столицы. Сотрудник аэропорта в ярком костюме поможет юным путешественникам пройти предполетную процедуру. Кстати, этим символом Пулково обзавелось восемь лет назад. Первую игрушку в виде МасКота подарили девочке Соне, потерявшей в аэропорту любимого плюшевого мишку.
Кроме того, в авиагавани Петербурга заработал сервис выдачи детских колясок для прибывших пассажиров. Получить их можно в специальном месте в зоне прилета. Как рассказал директор по наземному обслуживанию компании «Воздушные ворота Северной столицы» Павел Кушниренко, для пассажиров с детьми Пулково вводит сервисы, которые позволяют сократить время их обслуживания. А разнообразные интерактивные точки помогают провести время в ожидании рейса интересно и комфортно.
Кстати, в Петербурге отмечают рост детского и молодежного туризма. В этом году в городе побывали около 860 тысяч юных путешественников — на 73 тысячи больше, чем в прошлом. Приезжает много организованных групп школьников со всей страны, но больше всего — из регионов ЦФО и Сибири.