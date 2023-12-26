В Пулково заработала «детская» стойка регистрации

Кроме того, в авиагавани Петербурга заработал сервис выдачи детских колясок для прибывших пассажиров. Получить их можно в специальном месте в зоне прилета. Как рассказал директор по наземному обслуживанию компании «Воздушные ворота Северной столицы» Павел Кушниренко, для пассажиров с детьми Пулково вводит сервисы, которые позволяют сократить время их обслуживания. А разнообразные интерактивные точки помогают провести время в ожидании рейса интересно и комфортно.