Вечерний@Калининград: полиэтиленовая крепость, планета Вода и Ипполит под «кантвейном»

Осужденных на 7 лет колонии за хищение активов калининградского «Инвестбанка» экс-зампреда Центробанка Константина Корищенко и предпринимателя Максима Пальчуна освободили от наказания за истечением срока давности. Корищенко был председателем правления обанкротившегося в 2013 году «Инвестбанка». За несколько дней до отзыва лицензии он подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель московского ООО «Зодиак-трейд». Держателем паев от имени иностранной компании являлся Максим Пальчун. Это обанкротило «Инвестбанк», который в тот момент входил в число 80 крупнейших кредитных учреждений страны и был одним из самых популярных в Калининградской области. События 2013 года здесь прозвали «пятницей, 13», проблемы из-за краха организации испытали не только вкладчики, но и пенсионеры, получавшие через банк пенсию; люди, которым на счета в закрытом банке приходила зарплата; а также областное правительство: там находились деньги Корпорации развития туризма и проекта «Сердце города». Труднее всего пришлось предпринимателям. Уже 13 декабря говорилось о том, что у них очень мало шансов получить выплаты. По данным Центробанка, 4 100 региональных предприятий держали свои деньги в «Инвестбанке». Говорилось о том, что более 5 тысяч человек могут потерять работу из-за финансовых проблем компаний. Региональный бюджет понес убытки и в виде недополученных налогов. Общий ущерб, нанесенный действиями осужденных, оценили в 1,4 млрд руб. В целом и правда какие-то копейки, чтобы из-за них сидеть.