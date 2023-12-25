Путин позвонил участвовавшему во взятии Марьинки комбату Трошину

Как рассказал Трошин, его телефонный разговор с Путиным после того, как он вышел из Марьинки и доложил командиру бригады, что город взят под контроль.

«Я сегодня утром выхожу с Марьинки, и меня везут к командующему, сначала разговаривает со мной начальник Генштаба, а потом, говорят, в 12 часов будет разговаривать верховный главнокомандующий. Я был удивлен сильно, то есть для меня это большая честь», — сказал командир танкового батальона.