Белорусский силач Хоронеко установил очередной мировой рекорд

МИНСК, 25 дек — Sputnik. Белорусский спортсмен-гиревик Вячеслав Хоронеко установил в Минске очередной мировой рекорд, об этом сообщили в понедельник в эфире телеканала «Беларусь-1».
Новый рекорд был установлен на фестивале силовых видов спорта, который прошел в белорусской столице. На мероприятие собрались около 150 атлетов, кроме белорусов в фестивале участвовали силачи из России.
62-летний Хоронеко за пять минут поднял гирю 106 раз, это рекорд в своей возрастной категории.
Предыдущий рекорд Хоронеко установил в начале ноября — спортсмен за 4 минуты и 24 секунды 100 раз поднял две гири, каждая из которых весила по 24 килограмма.
Еще одно достижение на фестивале установил белорусский силач Виктор Мацур — в жиме лежа он поднял 50-килограммовую гирю 22 раза, что тоже является рекордом.