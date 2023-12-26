Какой сегодня день: 26 декабря

Знаете ли вы, что 26 декабря отмечается День подарков? Так что сделайте сегодня кому-нибудь приятный сюрприз. О том, чем еще ознаменовано 26 декабря, читайте в обзоре Sputnik.
Что произошло 26 декабря
В 1898 году Мария и Пьер Кюри объявили об открытии радия.
В 1978 году стартовало первое.
В 1991 году Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ.
Также в этот день в США проходит Кванза — неделя афро-американского духовного фестиваля. Это период объединения и дружбы двух наций.
Кто родился 26 декабря
Писатель Генри Миллер (1891−1980).
Белорусский композитор Евгений Тикоцкий (1893−1970).
Революционер и политический деятель Мао Цзэдун (1893−1976).
Актер Михаил Боярский (1949).
Барабанщик, один из основателей группы Metallica Ларс Ульрих (1963).
Рок-музыкант, вокалист группы «Thirty Seconds to Mars» Джаред Лето (1971).
Актер Кит Харингтон (1986).
26 декабря в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского, преподобного Мардария, затворника Печерского, преподобного Арсения Латрийского.
Именины
26 декабря именины у Якова, Николая, Ореста, Ивана, Емельяна, Евгения, Григория, Германа, Гавриила, Владимира, Арсения, Василия, Александра, Аркадия, Алексея, а также Анастасии.
26 декабря в народном календаре
На Руси 26 декабря было принято следить за погодой 12 дней: каждый из них предсказывал погоду по очереди на все месяцы.
Люди верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки и раздумывают, как схватить солнце и сжить его со свету. Считалось, что на Евстратия нельзя сквернословить, потому что ведьма может упасть на голову с неба.