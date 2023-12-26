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Какой сегодня день: 26 декабря

Этот день является 360-м в григорианском календаре, до нового года остается 5 дней.
Источник: Sputnik.by

Знаете ли вы, что 26 декабря отмечается День подарков? Так что сделайте сегодня кому-нибудь приятный сюрприз. О том, чем еще ознаменовано 26 декабря, читайте в обзоре Sputnik.

Что произошло 26 декабря

В 1898 году Мария и Пьер Кюри объявили об открытии радия.

В 1978 году стартовало первое.

В 1991 году Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ.

Также в этот день в США проходит Кванза — неделя афро-американского духовного фестиваля. Это период объединения и дружбы двух наций.

Кто родился 26 декабря

Писатель Генри Миллер (1891−1980).

Белорусский композитор Евгений Тикоцкий (1893−1970).

Революционер и политический деятель Мао Цзэдун (1893−1976).

Актер Михаил Боярский (1949).

Барабанщик, один из основателей группы Metallica Ларс Ульрих (1963).

Рок-музыкант, вокалист группы «Thirty Seconds to Mars» Джаред Лето (1971).

Актер Кит Харингтон (1986).

26 декабря в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста, преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского, преподобного Мардария, затворника Печерского, преподобного Арсения Латрийского.

Именины

26 декабря именины у Якова, Николая, Ореста, Ивана, Емельяна, Евгения, Григория, Германа, Гавриила, Владимира, Арсения, Василия, Александра, Аркадия, Алексея, а также Анастасии.

26 декабря в народном календаре

На Руси 26 декабря было принято следить за погодой 12 дней: каждый из них предсказывал погоду по очереди на все месяцы.

Люди верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки и раздумывают, как схватить солнце и сжить его со свету. Считалось, что на Евстратия нельзя сквернословить, потому что ведьма может упасть на голову с неба.