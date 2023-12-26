Топ-5 новшеств пенсионной реформы, которые коснутся всех белорусов с 2024: страховой стаж — 19,5 года, справки о зарплате за 30 лет, пенсионный возраст, повышение пенсии 2024

В течение действия пенсионной реформы, с 2017 по 2025 год, требования к пенсионному возрасту и стажу действуют в течение календарного года, на который они предусмотрены. Поэтому важна дата обращения за пенсией. Это касается в первую очередь тех, чей день рождения выпадает на конец 2023 года. Замешкались, долго собирали справки, пришли с документами в управление соцзащиты не в ноябре-декабре, после дня рождения, а в январе-феврале 2024 — будьте готовы к тому, что с 1 января 2024 подрастет и страховой стаж (19,5 лет вместо 19), и годы, за которые надо собрать справки о зарплате — 30 вместо 29.