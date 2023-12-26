Топ-5 новшеств пенсионной реформы, которые коснутся всех белорусов с 2024: страховой стаж — 19,5 года, справки о зарплате за 30 лет, пенсионный возраст, повышение пенсии 2024

Право на пенсию по возрасту на общих основаниях в Беларуси в 2024 имеют мужчины 63 лет при стаже работы не менее 25 лет и женщины 58 лет при стаже работы не менее 20 лет. Это ответ на частый вопрос, какой пенсионный возраст в Беларуси. Но есть много дополнительных нюансов. Так, скажем, 40 лет общего стажа у женщин и 45 лет у мужчин — это максимум, который учтут при начислении пенсии.
В 2024 за трудовой пенсией в органы соцзащиты обратятся женщины, родившиеся в 1966 году, и мужчины 1961 года рождения. Для социальной пенсии, а она раза в 4 меньше средней по стране, и назначается тем, у кого нет стажа, — придут 60-летние женщины и 65-летние мужчины.
Страховой стаж для пенсии 2024, 19,5 лет
Страховой стаж, требуемый для назначения пенсии в 2024 году, — 19,5 лет. За 7 лет пенсионной реформы в Беларуси этот показатель вырос на 3,5 года, и к окончанию реформы, в 2025, вырастет на 4 года, до 20 лет.
Страховой стаж подразумевает годы выплаты пенсионных взносов в ФСЗН как самим работником, так и предприятием или фирмой, где он трудился, что не менее важно. Здесь все предельно ясно, потому что имеются ввиду годы с 2004—2005 до момента выхода на пенсию, а это время, когда все данные по выплатам аккумулировались в системе персонифицированного учета, которая была введена в Беларуси 1 января 2003 года. С этого времени вся информация о работе каждого специалиста имеется в специальной базе.
Некоторым работникам в Беларуси страховой стаж для назначения пенсии снижен и значительно — подробнее об этом здесь.
Справки о зарплате для пенсии в 2024, за 30 лет
Время заработка, необходимое для исчисления пенсии в 2024 году, равняются 30 годам. Это значит, что справки о зарплате с предыдущих мест работы органы соцзащиты хотят видеть за 30 последних лет.
За 7 лет, прошедших с начала пенсионной реформы в Беларуси, этот показатель вырос на 7 лет и в 2025 году составит 31 год.
Сбор справок облегчит опять же созданная в 2003 году в ФСЗН система персонифицированного учета. Это значит, что справки с 2003 по 2023 годы включительно, а это 20 лет, собирать не надо, данные уже есть. Придется собрать справки с 1993 по 2002 годы включительно. Для некоторых это будет непростой квест, потому что «лихие 90-е» вынуждали браться за любую работу у любого работодателя. Остались ли на плаву эти фирмы-предприятия, насколько аккуратно они сдали в архивы документы, когда уходили с рынка, — большой вопрос.
Если не удастся собрать справки о работе за все годы, доказывать факт работы, получения зарплаты — придется в суде.
Размер пенсии в Беларуси, 2024
В Беларуси планируют увеличить расходы на пенсии в 2024 году. Бюджет Фонда социальной защиты населения планируется без дефицита. В 2024-м на пенсии планируется затратить более 27,7 миллиарда рублей при доходах бюджета в 28,2 миллиарда рублей.
Основным источником пополнения фонда, как это было всегда, будут взносы на государственное соцстрахование. В целом на различные виды пенсий хотят потратить более 22 миллиарда рублей, что на 17% больше, чем сумма, которая закладывалась в бюджете на 2023 год.
Средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в Беларуси в ноябре 2023 составил 736,79 рублей, сообщает Минтруда и соцзащиты. По сравнению с ноябрем 2020 года, средний размер пенсии вырос на 250 рублей.
Величина пенсии зависит прежде всего от стажа (общего и страхового), а также от величины зарплаты (для новоиспеченных пенсионеров-2024 — за последние 30 трудовых лет).
Повышение пенсий, 2024
В 2023 году трудовые пенсии в Беларуси индексировали в мае (+5%), в сентябре (+5%). Можно предположить, что размер пенсий будет пересматриваться в сторону увеличения и в 2024 году. Тем более ранее об этом глава Министерства труда и соцзащиты Ирина Костевич рассказала на заседании парламента:
— В 2024 году в среднем пенсии по возрасту вырастут на 15%.
При этом строго четыре раза в год, ближайшая дата в 2024 году 1 февраля, в Беларуси растет величина бюджет прожиточного минимума (БПМ). К этой величине привязаны, например, размеры минимальной трудовой пенсии, социальной пенсии, доплат пенсионерам старше 75 и 80 лет.
Когда оформлять пенсию, 2024, 2025
В течение действия пенсионной реформы, с 2017 по 2025 год, требования к пенсионному возрасту и стажу действуют в течение календарного года, на который они предусмотрены. Поэтому важна дата обращения за пенсией. Это касается в первую очередь тех, чей день рождения выпадает на конец 2023 года. Замешкались, долго собирали справки, пришли с документами в управление соцзащиты не в ноябре-декабре, после дня рождения, а в январе-феврале 2024 — будьте готовы к тому, что с 1 января 2024 подрастет и страховой стаж (19,5 лет вместо 19), и годы, за которые надо собрать справки о зарплате — 30 вместо 29.
Как получать пенсию с 2024, банк, почта
Также министр труда и соцзащиты Ирина Костевич предупредила, что изменится для городских пенсионеров не старше 70 лет с 2024 года. В частности, именно городские пенсионеры до 70 лет будут получать пенсию по-новому в 2024. Это связано с изменениями в Закон «Об изменении законов по вопросам социального обслуживания и социальных выплат».
В частности, министр сказала, что с 1 июля 2024 года выплата пенсий будет проходить через банки и посредством РУП «Белпочта». Но самые большие новшества коснутся городских пенсионеров до 70 лет.
— Получать пенсию с 1 июля 2024 года они будут через банки, — сказала Костевич про «молодых» городских пенсионеров — то есть тем, возраст которых до 70 лет.
Глава Минтруда и соцзащиты обосновала получение пенсий через банки еще и изысканием допресурсов.
— Которые будут перенаправлены на повышение пенсий, — уточнила министр. — Ведь на услуги по выплате и доставке пенсий государство расходует немалые средства, только в 2023 м это примерно 114 млн рублей.
Костевич добавила, что новые правила не коснутся пенсионеров в сельской местности.