СК не стал возбуждать дело в отношении Пугачевой и Галкина по статье о фейках против ВС РФ

Кроме того, СК провел проверку в отношении Галкина (по ч. 1 ст. 207.3. УК РФ) после того, как он опубликовал видеозапись с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе. Также специалисты изучили его негативные высказывания в отношении российского правительства и ВС России.