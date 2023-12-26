Петербуржцам рассказали, что делать при выгорании на работе

Работодатели Петербурга относятся к проблеме профессионального выгорания серьезно. Так, в 2023 году в городе на 155% вырос спрос на специалистов, которые могут помочь работнику сохранять эффективность. Ищут как психологов, так и специалистов по работе с персоналом, отлеживающих состояние сотрудника и способных в некоторых случаях «выгонять» его в отпуск. Об этом пишет телеканал «Санкт-Петербург» 25 декабря.