Что произошло в Иркутске в ночь на 26 декабря 2023 года: последние новости

Иркутские школьники сделали подарки для участников СВО: открытки, сувениры и письма с пожеланиями. Кроме этого, школьники также сделали солдатам символические подарки: игрушки, открытки, рисунки, рассказали в администрации Иркутска.
В Октябрьском округе Иркутска подготовили 15 мест, в которых жители смогут запускать праздничные фейерверки. В иркутской мэрии напомнили, что вблизи мест запуска фейерверков запрещается курить и разводить огонь, а после запуска важно очистить территорию.
В Иркутске в период новогодних праздников планируется усилить меры безопасности. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. С 30 декабря по 8 января все городские службы и органы правопорядка перейдут на режим повышенной готовности.