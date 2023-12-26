Рейс авиакомпании «Россия» в Пекин из Владивостока стартует 29 декабря

«15 декабря администрация столичного аэропорта Китая “Дасин” уведомила авиакомпанию “Россия” об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт “Дасин” из Владивостока, Красноярска и Иркутска», -рассказали в пресс-службе «России».