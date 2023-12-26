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Рейс авиакомпании «Россия» в Пекин из Владивостока стартует 29 декабря

Авиаперевозчику удалось получить разрешения китайских властей на полеты.
Самолет авиакомпании "Россия"
Источник: РИА "Новости"

Первый самолет авиакомпании «Россия» вылетит по новому маршруту из Владивостока в Пекин 29 декабря. Перевозчику удалось получить все необходимые разрешения от авиационных властей Китая на выполнение этих полетов, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на телеграм-канал «Хорошие новости в Приморском крае».

Днем ранее, 28 декабря, начнутся регулярные рейсы авиакомпании в Пекин из Красноярска и Иркутска.

Напомним, полеты из этих городов в столицу Китая должны были начаться еще 20 декабря, однако были отменены из-за того, что перевозчику не удалось достичь договоренностей с руководством пекинского аэропорта.

«15 декабря администрация столичного аэропорта Китая “Дасин” уведомила авиакомпанию “Россия” об отказе в приеме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований. Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт “Дасин” из Владивостока, Красноярска и Иркутска», -рассказали в пресс-службе «России».

В данный момент возникшие проблемы с разрешениями устранены и компания возобновляет полеты.

Рейсы FV-6611 авиакомпании «Россия» из Владивостока в Пекин будут осуществляться на самолете Sukhoi Superjet 100 по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время в пути составляет два часа 50 минут.