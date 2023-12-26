Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 26 декабря

В Хабаровском крае правоохранительные органы борются с матерью-кукушкой. За своими детьми она не следит и делать этого не собирается. Не помогает даже заведенное против нее уголовное дело. Дошло до того, что дети сами попросили лишить женщину родительских прав — такая мать им не нужна.