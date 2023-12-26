Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 26 декабря

В Хабаровском крае чиновника обвиняют в получении взятки. Замминистра транспорта региона взял деньги за ремонт дорог в приоритетном порядке. Сумма немаленькая — 57 миллионов рублей, на пару квартир хватит и еще на машину останется. Следствие полагает, что речь идет о ремонте дорог в Советской Гавани.
В селе Лесопильное произошло смертельное ДТП. На месте от полученных травм погиб пассажир, водителя в тяжелом состоянии увезли в больницу. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и на скорости влетел в дерево. Удал был мощным: машина тоже сильно пострадала.
В Хабаровском крае правоохранительные органы борются с матерью-кукушкой. За своими детьми она не следит и делать этого не собирается. Не помогает даже заведенное против нее уголовное дело. Дошло до того, что дети сами попросили лишить женщину родительских прав — такая мать им не нужна.