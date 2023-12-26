Снежно и скользко: Приморье накрыл циклон

26 декабря погоду в Приморье определяет циклон. В крае с ночи прошел небольшой, местами умеренный снег. На дорогах местами образовался снежный накат, гололедица, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.
В крае ночные температуры достигли −30°C, днём −1…-13°C.
Во Владивостоке утром небольшой снег, днем переменная облачность. Местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный до сильного, во второй половине дня сильный. Температура воздуха ночью −7…-9°C, днём −3…-5°C.
В Уссурийске утром небольшой снег. Днем переменная облачность. Местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня до сильного. Температура воздуха ночью −12…-14°C, днём −2…-4°C.
В Находке утром небольшой снег. Днем переменная облачность, в начале дня небольшой снег. Местами на дорогах гололедица. Ветер ночью слабый до умеренного, днем северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью −9…-11°C, днём −1…-3°C.