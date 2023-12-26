Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Снежно и скользко: Приморье накрыл циклон

Синоптики о том, как будет меняться погода в течение дня.
Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 76% 766 мм рт. ст. +12°
Источник: PrimaMedia.ru

26 декабря погоду в Приморье определяет циклон. В крае с ночи прошел небольшой, местами умеренный снег. На дорогах местами образовался снежный накат, гололедица, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

В крае ночные температуры достигли −30°C, днём −1…-13°C.

Во Владивостоке утром небольшой снег, днем переменная облачность. Местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный до сильного, во второй половине дня сильный. Температура воздуха ночью −7…-9°C, днём −3…-5°C.

В Уссурийске утром небольшой снег. Днем переменная облачность. Местами на дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, со второй половины дня до сильного. Температура воздуха ночью −12…-14°C, днём −2…-4°C.

В Находке утром небольшой снег. Днем переменная облачность, в начале дня небольшой снег. Местами на дорогах гололедица. Ветер ночью слабый до умеренного, днем северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью −9…-11°C, днём −1…-3°C.