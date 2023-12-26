Два молодежных центра открыли в Хабаровске

В Хабаровске появились два новых молодежных центра. Их смогли открыть благодаря тому, что край победил в конкурсе «Регион для молодых». Теперь в зданиях сделали капитальный ремонт, так что положительные изменения заметны сразу. В пространствах есть все, что может только понадобиться творческой молодежи, — медиастудия, студия звукозаписи, молодежные пространства, новые рабочие кабинеты и фудкорты.