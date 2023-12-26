Хабаровск стал «Городом, где хочется жить»

Подвели итоги конкурса «Город, где хочется жить». Он проходит уже в 16 раз, и в нем приняли участие больше 30 населенных пунктов страны. От Хабаровска подано 56 заявок в 46 номинациях.
Как и в прошлом году, город получил наибольшее количество дипломов — 17. Краевую столицу выделили в городском хозяйстве, IT-технологиях, экономике и социальной сфере. В тройку лидеров также вошли Пермь и Уфа.
Наибольшее количество дипломов у управлений социального развития, образования, физической культуры и спорта и комитета по управлению Индустриальным районом.
— Теперь опытом работы структур мэрии Хабаровска смогут воспользоваться другие муниципалитеты. Наши специалисты продолжат эту работу и в следующем году. Уверен, что краевая столица продолжит развиваться и служить примером для других городов, — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.