Хабаровск стал «Городом, где хочется жить»

— Теперь опытом работы структур мэрии Хабаровска смогут воспользоваться другие муниципалитеты. Наши специалисты продолжат эту работу и в следующем году. Уверен, что краевая столица продолжит развиваться и служить примером для других городов, — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.