Михаилу Боярскому — 74 года: День рождения без коньяка, посиделки вместо подарков, а Новый год — на сцене

— Отец никогда не любил дни рождения и повышенное внимание к себе, — признавался spb.kp.ru сын артиста Сергей Боярский. — Пожалуй, лучший для него подарок — это общение с родными. Лучше лишний раз позвонить ему и поговорить, чем удивлять каким-то сюрпризом. Он как глава семьи больше думает о других, нежели о себе. Если все вокруг здоровы и улыбаются, то для него это самое важное.