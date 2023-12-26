Михаилу Боярскому — 74 года: День рождения без коньяка, посиделки вместо подарков, а Новый год — на сцене

Легендарному актеру Михаилу Боярскому исполнилось 74 года. Даже на восьмом десятке народный артист РСФСР не сходит с первых страниц СМИ: то соберет аншлаг в родном театре имени Ленсовета, то крепким словцом покритикует «Зенит», то — о, боже — появится в свете без фирменной шляпы. Spb.kp.ru узнала у родных и близких Д’Артаньяна, как он будет праздновать новый день рождения. Ведь в конце ноября Михаил Сергеевич слег в больницу с инфарктом. А на носу, тем временем, новогодний спектакль.
«Все будет по-семейному, без пышного праздника»
— Празднества не будет, у нас в семье принято отмечать только круглые даты, — сразу отрезала в разговоре с spb.kp.ru двоюродная сестра артиста Екатерина Боярская. — Но родственники и близкие друзья, как обычно, соберутся дома. Все по-семейному. Коньяк Михаил не пьет. А в подарок любит получать книги. Я уже приготовила ему два томика по истории Петербурга.
В целом, вся семья Боярских не любит пышные торжества. Недавно, 20 декабря, родня и и друзья собрались на дне рождении дочери Михаила Сергеевича — Елизаветы. Ей исполнилось 38 лет. Боярская забронировала несколько столиков ресторане. Рядом — муж Максим Матвеев, а также любимые родители, сам Михаил Боярский Лариса Луппиан. Судя по видео с места, опубликованные друзьями семьи, Михаил Сергеевич был в полном порядке и заворожено смотрел на дочь во время тостов.
И вот, через пять дней теперь уже Лиза будет поздравлять именинника. Оказывается, сюрпризов и больших подарков Д’Артаньян не любит. Друзья, как правило, радуют его всяческой футбольной символикой. Все-таки статус главного фаната «Зенита» у Михаила Сергеевича никто не отнимал. Другая давняя страсть — группа The Beatles. Поэтому что-то связанное с британцами тоже может порадовать артиста.
Сейчас Д’Артаньян приходит в себя после проблем с сердцем, из-за которых он месяцем ранее ноября оказался в больнице. Тогда даже заменили несколько спектаклей с его участием. А чуть раньше артист появился на прощании с маэстро Юрием Темиркановым, и тогда многие обратили внимание, что Боярский сильно похудел.
— А что, он был когда-то располневшим?! — удивилась вопросу редакции Екатерина Боярская. — Миша чувствует себя неплохо.
По словам родных, последние годы народный артист все свое время старается посвящать семье. Много общается с внуками, занимается дачей.
— Отец никогда не любил дни рождения и повышенное внимание к себе, — признавался spb.kp.ru сын артиста Сергей Боярский. — Пожалуй, лучший для него подарок — это общение с родными. Лучше лишний раз позвонить ему и поговорить, чем удивлять каким-то сюрпризом. Он как глава семьи больше думает о других, нежели о себе. Если все вокруг здоровы и улыбаются, то для него это самое важное.
Как рассказала редакции супруга Д'Артаньяна, худрук театра имени Ленсовета Лариса Луппиан, спектакль с участием супруга, запланированный на 31 декабря, обязательно состоится.
— Спектакль в планах, Михаил Сергеевич выйдет на сцену, здоровье позволяет, — уточнила Луппиан.
Напомним, Боярский должен сыграть в спектакле «В этом милом старом доме». Почти все билеты на него уже проданы. Начало постановки — 16:00. Получается, Михаил Сергеевич закончит выступление практически под бой курантов.
Редакция spb.kp.ru присоединяется к поздравлениям родных, близких, коллег и желает Михаилу Боярскому мушкетерского здоровья и бодрости на долгие годы!