Почти 600 млн рублей выделили на создание модульных гостиниц в Иркутской области

— Реализация проектов позволит увеличить номерной фонд для туристов на Байкале и за его пределами. Это станет весомым стимулом для развития туризма, а у гостей нашего региона уже в следующем году появится большой выбор вариантов отдыха, — сказала руководитель агентства по туризму области Евгения Найденова.