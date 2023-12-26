Почти 600 млн рублей выделили на создание модульных гостиниц в Иркутской области

Президент РФ Владимир Путин поручил создать модульные гостиницы в 2023—2024 годах. Правительство страны выделило 18 млрд рублей, из которых Иркутской области направили 597 млн рублей. Приангарье стало одним из 58 регионов, получившим средства. Об этом сообщают в правительстве региона.
Чтобы принять участие в проекте, заинтересованные предприниматели должны были оформить заявку. При содействии агентства по туризму в Иркутской области сформировали и направили 29 заявок. Конкурсный отбор прошли только 19. Результатом станет появление 491 гостиничного номера в 19 средствах размещения в Иркутске, Иркутском, Ольхонском и Слюдянском районах.
— Реализация проектов позволит увеличить номерной фонд для туристов на Байкале и за его пределами. Это станет весомым стимулом для развития туризма, а у гостей нашего региона уже в следующем году появится большой выбор вариантов отдыха, — сказала руководитель агентства по туризму области Евгения Найденова.