Новый федеральный закон позволит Приморью предотвращать наводнения

Владимир Путин подписал закон, позволяющий регионам использовать донный грунт для предотвращения наводнений. Ранее с предложением принять такой документ на федеральном уровне выступал губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает ИA PrimaMedia.
Правительство установит порядок использования грунта при угрозе или возникновении ЧС по решению региональных властей. В соответствии с этими нормами муниципалитеты должны утвердить правила использования водных объектов для рекреационных целей.
Новый закон позволит использовать донный грунт не только при возникновении чрезвычайных ситуаций, но и для проведения профилактики подтоплений — укрепление дамб и отсыпку дорог.
«Для этого формируется парк спецтехники — экскаваторы, трейлеры, бульдозеры, самосвалы, которые и займутся расчисткой рек, ручьев не дожидаясь наводнений. Вместе с этим формируется агентство по гидрологии, специалисты которого будут координировать это направление», — рассказал зампред правительства края Ленар Нуриев.
Это не единственная инициатива Приморья, поддержанная на федеральном уровне. Ранее министерство природных ресурсов РФ одобрило предложение Олега Кожемяко об упрощенном порядке проведения работ по восстановлению пропускной способности водоемов при угрозе ЧС. Теперь законодательно закрепляется право местных властей до наступления паводков проводить расчистку русел рек, дноуглубление и спрямление.
Параллельно в Приморье идет работа по формированию парка спецтехники в муниципалитетах для предотвращения чрезвычайных ситуаций.