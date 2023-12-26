Новый федеральный закон позволит Приморью предотвращать наводнения

«Для этого формируется парк спецтехники — экскаваторы, трейлеры, бульдозеры, самосвалы, которые и займутся расчисткой рек, ручьев не дожидаясь наводнений. Вместе с этим формируется агентство по гидрологии, специалисты которого будут координировать это направление», — рассказал зампред правительства края Ленар Нуриев.