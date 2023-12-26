Что женщинам надеть на Новый год дракона?

Цвета, фасоны — советы стилиста женщинам о том, что надеть на Новый год дракона.
Новый год на носу, и принято считать, что встречать торжество нужно в чём-то новом, чтобы притянуть удачу и задобрить символ года. Стилист Мария Суворова рассказывает, что надеть женщине на празднование, чтобы красиво и стильно выглядеть.
1.Платье: с пайетками или принтом, маленькое чёрное в стиле Шанель, с перьями, креативными рукавами или другим декором. Длина может быть любая: мини, миди или макси. На ноги — туфли на каблуке, босоножки или балетки. Дополнительно можно добавить перчатки и носочки из гипюра — тренд сезона!
2.Брючный костюм современного кроя: оверсайз, с удлинённым жакетом или с широкими плечами, прямого или утрированно приталенного силуэта. Брюки можно выбрать, например, палаццо — идеальны для высоких девушек!
3. Комбинезон. Хочется добавить сексуальности — ищите варианты с декольте, хочется загадки — отдавайте предпочтение однотонным моделям, которые легко разбавить необычными украшениями.
4. Юбка или брюки + блуза, топ или рубашка. Можно выбрать сразу два вида этой одежды с интересным декором или фактурой. Или же сделать акцент только на одной вещи — к примеру, на юбке с перьями и однотонной без изысков блузе.
5. Юбка и жакет. Чтобы образ не выглядел по-офисному, юбку можно надеть шёлковую, а жакет — из сатина или с атласными лацканами. А ещё смело добавляйте к луку оригинальные аксессуары — сумку, серьги, браслеты, украшения на шею или волосы.
6. Стилизованный костюм. Если ожидается тематическая вечеринка, значит стоит подобрать что-то в её стиле — такой наряд можно выбрать в офлайн-магазине, купить в интернете или заказать пошив в ателье.
Какие подойдут цвета и на что ещё обратить внимание?
Можно выбрать цвета-символы Нового года-2024: изумрудный, золотой, красный и чёрный. Блондинкам отлично подойдут светлые оттенки этих цветов, брюнеткам — тёмные, рыженьким — тёплые оттенки: например, золото и изумруд.
Если хочется носить одежду и после торжества, то выбирайте универсальный вариант. Допустим, вы купили юбку с перьями — в повседневной жизни перья можно отстегнуть или продолжать носить с ними, но с более нейтральным верхом: джемпером, свитером, жакетом, футболкой, бомбером.
Если выбранный образ вы не планируете надевать повторно, то задумайтесь: стоит ли покупать его дорого или лучше выбрать за более комфортную небольшую сумму.
Вещи должны вам нравиться и не лишать уверенности в себе, чтобы вы полностью погрузились в празднование, а не думали весь вечер о том, какой высокий вырез на платье или как сильно просвечивает блуза!