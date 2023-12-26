Как полицейские борются с наркомагазинами в интернете?

"За последние несколько лет число таких правонарушений увеличилось почти в 4,5 раза. Только в этом году было выявлено 1840 преступлений, совершённых с использованием IT-технологий, — говорит врио начальника УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю Артур Самохвалов. — У 246 подозреваемых удалось изъять наркотики, которые они планировали сбыть через Интернет. Благодаря ежедневному мониторингу удаётся выявить большую часть таких наркомагазинов. К примеру, из 46 выявленных сайтов с рекламой нар­котиков 16 уже заблокированы.