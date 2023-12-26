Как полицейские борются с наркомагазинами в интернете?

Раньше на улице почти на каждом заборе была реклама продажи наркотиков. Теперь она плавно перекочевала в Интернет.
"За последние несколько лет число таких правонарушений увеличилось почти в 4,5 раза. Только в этом году было выявлено 1840 преступлений, совершённых с использованием IT-технологий, — говорит врио начальника УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю Артур Самохвалов. — У 246 подозреваемых удалось изъять наркотики, которые они планировали сбыть через Интернет. Благодаря ежедневному мониторингу удаётся выявить большую часть таких наркомагазинов. К примеру, из 46 выявленных сайтов с рекламой наркотиков 16 уже заблокированы.
Также удалось ликвидировать работу 10 интернет-магазинов. Помогает тесное взаимодействие с различными государственными учреждениями — здравоохранения, образования, культуры, а также работа с волонтёрами и общественными объединениями. Важно сохранить здоровье молодого поколения, а это можно сделать только совместными усилиями. Поэтому если вы стали свидетелем такой рекламы или знаете о лицах, торгующих наркотическими средствами, сообщите об этом в правоохранительные органы".