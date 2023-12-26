В Кузбассе создали самую крупную сеть геодезических станций

В декабре завершилось создание самой крупной в Кемеровской области сети дифференциальных геодезических станций «Кузбасс». Институт цифры и Центр коллективного пользования КемГУ с августа 2021 года установили в регионе 36 станций, оснащённых непрерывно действующими приёмниками спутниковых сигналов.
СДГС охватывает всю область и позволяет специалистам круглосуточно выполнять измерения в единой системе координат при любой погоде. Использование данных, по замыслу создателей, упростит выполнение задач геодезии, недропользования, землеустройства и др. Так, с помощью технологий системы можно оперативно проводить геодезические измерения, минимизировать затраты на оборудование и время полевых работ.
Также новую сеть можно применять в ЖКХ (картографирование колодцев, задвижек, коллекторов и т. д.), сельском хозяйстве при управлении техникой, в городском и промышленном строительстве, геодинамике, транспорте и даже обслуживании аэропортов (тестирование систем точной посадки, мониторинг состояния взлётно-посадочных полос, самолётов).