В Кузбассе создали самую крупную сеть геодезических станций

СДГС охватывает всю область и позволяет специалистам круглосуточно выполнять измерения в единой системе координат при любой погоде. Использование данных, по замыслу создателей, упростит выполнение задач геодезии, недропользования, землеустройства и др. Так, с помощью технологий системы можно оперативно проводить геодезические измерения, минимизировать затраты на оборудование и время полевых работ.