Какой штраф грозит казахстанцам за грязный автомобиль

Как отмечается в пункте 1 статьи 590 Кодекса об административных правонарушениях РК (КоАП), за это грозит штраф в 5 МРП. И если получить его до конца года, то придется заплатить 17 250 тенге. А в 2024 году — уже 18 460 тенге.