Больницы Хабаровского края на праздниках будут работать в режиме субботы

Больницы Хабаровска на новогодних праздниках будут работать в режиме субботы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края.
31 декабря и 1 января больницы и поликлиники краевой столицы работать не будут. 30 декабря, а также 2, 3, 6 и 8 января поликлиники будут работать в режиме субботы.
В стационарах все новогодние праздники работают дежурные бригады. Телефоны вызова: 03, 103 и 112 с мобильных телефонов всех операторов.
Травмпункты будут работать в обычном режиме — круглосуточно.