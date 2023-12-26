В Новосибирске 26 декабря ожидается сильная оттепель

Как сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр, 26 декабря во вторник ожидается дождь со снегом. В среду в область придут заморозки до 10 градусов, а днём потеплеет до 0.
28 декабря синоптики прогнозируют до −9 градусов холода. Днём воздух прогреется до +1 и пойдет мокрый снег.
В мэрии Новосибирска сообщили, что в связи с аномальным потеплением есть риск выпадения снега и сосулек с крыш, увеличивается риск получения трав и ДТП на дорогах города из-за гололедицы.
При ЧС жителям Новосибирской области необходимо обращаться по телефонам: 051, 218−68−88, 227−44−44.
Напомним, что новосибирцы могут ожидать оттепель в конце декабря.