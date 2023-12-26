Более 50% новосибирцев остались без новогоднего корпоратива

А 29% опрошенных, которые остались без праздника, заявили, что работодатель не объяснил своего решения. В 24% случаев руководство заявило, что в компании даже нет новогоднего настроения, поэтому и праздник будет неуместен. 22% работодателей заявили о дефиците бюджета, а в 17% случаев — на распоряжение властей.