Более 50% новосибирцев остались без новогоднего корпоратива

Об этом сообщил сервис hh.ru.
По данным аналитиков, большинство опрошенных поделились, что в 2023 году у них на работе корпоратива не будет, их число составило 55%. 35% новосибирцев заявили, что корпоратив и не планировался, а 20% респондентов ответили, что новогодний корпоратив отменили.
При этом 31% новосибирцев сказали, что мероприятие у них все же состоится. В основном корпоративы устроили будут IT-специалисты, сотрудники HR-службы, маркетологи и работники производства.
А 29% опрошенных, которые остались без праздника, заявили, что работодатель не объяснил своего решения. В 24% случаев руководство заявило, что в компании даже нет новогоднего настроения, поэтому и праздник будет неуместен. 22% работодателей заявили о дефиците бюджета, а в 17% случаев — на распоряжение властей.