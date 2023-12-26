Прокуратура поставила на контроль ремонт путепровода на Батарейной в Иркутске

Ранее контракт на проведение капремонта путепровода через железную дорогу на станции Батарейной был заключен в декабре 2022 года. Однако мэрия расторгла договор из-за невыполнения обязательств со стороны подрядчика. Проверка прокуратуры тыакже выявила факты некачественного проведения работ. Кроме того, не были своевременно приняты меры по приведению в надлежащее состояние дорог на улице Трактовой в поселке Боково, а также на Курганской, Берег Ангары, Центральной до ООТ «Батарейная».