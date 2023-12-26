Прокуратура поставила на контроль ремонт путепровода на Батарейной в Иркутске

Прокуратура проконтролирует соблюдение законов при ремонте путепровода на станции Батарейной в Иркутске. Комитетом по городскому обустройству администрации города был заключен новый муниципальный контракт на проведение работы. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Ранее контракт на проведение капремонта путепровода через железную дорогу на станции Батарейной был заключен в декабре 2022 года. Однако мэрия расторгла договор из-за невыполнения обязательств со стороны подрядчика. Проверка прокуратуры тыакже выявила факты некачественного проведения работ. Кроме того, не были своевременно приняты меры по приведению в надлежащее состояние дорог на улице Трактовой в поселке Боково, а также на Курганской, Берег Ангары, Центральной до ООТ «Батарейная».
В связи с этим прокуратура внесла представления заказчику и исполнителю, а также возбудила дела об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог). Чиновника из администрации в результате оштрафовали.
21 декабря 2023 года комитет по городскому обустройству администрации Иркутска заключил новый муниципальный контракт на проведение капитального ремонта путепровода. Соблюдение законов при исполнении контрактных обязательств находится на контроле прокуратуры.
Ситуацию также прокомментировали в администрации Иркутска. Там пояснили, что срок проведения капремонта путепровода затянулся по ряду причин. В связи с этим контракт с подрядчиком — СПБ «СоюзСтрой» был расторгнут. В настоящее время региональная комиссия определила единого подрядчика по данному капремонту. Им стало муниципальное предприятие «Служба эксплуатации мостов».
По поручению мэра города проблемные вопросы жителей Батарейной поставлены на особый контроль и рассматриваются еженедельно на рабочей группе под руководством вице-мэра Иркутска.