В кемеровских дворах обрушаются погреба и угрожают жизни детей

В Кемерове рядом с детскими площадками обрушаются погреба и угрожают жизни и здоровью детей. Речь идёт о дворе многоквартирного дома на пр. Ленина, 74.
«Проблема ещё и в том, что нет освещения. Очевидно, что рядом с жилыми домами ямам не место. Здесь часто собираются наркоманы, алкоголики, нам просто страшно ходить по улице», — рассказала жительница этого дома Галина Николаевна.
Погреба проваливаются в глубокие ямы, они ничем не огорожены и мимо них регулярно ходят дети в школу. Кемеровчане обратились к общественникам Народного фронта, который уже написал обращение в контролирующие органы.
В ноябре мальчик из Кемерова упал из-за сломанной горки на детской площадке с двухметровой высоты. Небезопасность игровых площадок в Кузбассе — явление нередкое. Мы подробно писали о том, почему дети травмируются в специально отведённых для них местах.