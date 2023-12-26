Эксперт сообщил, что закрытие границы с КНР не вызовет дефицит продуктов

Напомним, что автомобильные пункты пропуска «Турий Рог» и «Полтавка» не будут работать 1, 2 и 7 января, «Пограничный» закроет 1 января грузовое и пассажирское сообщение, а 7 января — лишь грузовое. Пункт пропуска «Краскино» прекратит на 31 декабря обслуживание пассажирского транспорта, 1 и 7 января — и пассажирского, и грузового.