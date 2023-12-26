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Эксперт сообщил, что закрытие границы с КНР не вызовет дефицит продуктов

Автомобильные пункты пропуска в Приморье не будут работать несколько дней в январе.
Продукты
Источник: AP 2023

Прекращение работы пограничных пунктов пропуска между Приморским краем и Китаем на время новогодних праздников не станет причиной нехватки в регионе продуктов питания. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц.

По словам министра, на сегодня в крае сформирован достаточный запас продовольствия: овощей, мяса, молочных продуктов. Закрытие пунктов пропуска на новогодние праздники на обеспечение приморцев основными продуктами питания никак не скажется.

Напомним, что автомобильные пункты пропуска «Турий Рог» и «Полтавка» не будут работать 1, 2 и 7 января, «Пограничный» закроет 1 января грузовое и пассажирское сообщение, а 7 января — лишь грузовое. Пункт пропуска «Краскино» прекратит на 31 декабря обслуживание пассажирского транспорта, 1 и 7 января — и пассажирского, и грузового.

У железнодорожных пунктов пропуска режим работы во время праздников не изменится.

торговля