Губернатор наградил деятелей культуры и искусства Иркутской области

— Я рад вручать премии лучшим из лучших! Вы талантливые, яркие, неравнодушные люди. У членов комиссии была непростая задача — выбрать самые достойные работы. Спасибо вам за добросовестный труд и вклад в развитие культурных традиций области, — сказал Игорь Кобзев.