Губернатор наградил деятелей культуры и искусства Иркутской области

25 декабря губернатор Иркутской области Игорь Кобзев наградил лауреатов премий в сфере искусства и культуры. Премию получили 11 творческих проектов, авторами которых являются 24 человека. А премии правительства Приангарья получили два человека. Об этом сообщают в правительстве региона.
— Я рад вручать премии лучшим из лучших! Вы талантливые, яркие, неравнодушные люди. У членов комиссии была непростая задача — выбрать самые достойные работы. Спасибо вам за добросовестный труд и вклад в развитие культурных традиций области, — сказал Игорь Кобзев.
На соискание премии губернатора поступила 31 заявка. Отбор кандидатов проводили в два этапа. Сначала отборочные комиссии оценивали достижения соискателей. Во втором этапе комиссия при губернаторе области по присуждению премий давала оценку общественного признания достижения и значительности вклада в культуру.
Таким образом наградили шесть авторских проектов. А также пять проектам, которые выполнили творческие коллективы. Авторский приз составил 200 тысяч рублей, а коллективный — 300 тысяч.