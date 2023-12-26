«Люди в ужасе, не знают, что делать»: авария во Владивостоке разгневала жильцов

Авария в крупном районе столицы ДФО разгневала жителей. Подробную информацию опубликовали в Telegram-канале Torprim (18+).
Во Владивостоке в районе дома Светланская, 143, по трубам и подпорной стене уже два дня льется кипяток. Отмечается, что весь двор в паре, воде и ледяной каше. По словам очевидцев, горячей воды по адресу нет. Ранее в этом доме в течение месяца не было холодной воды из-за порывов на магистральной сети.
«Разбираемся в ситуации. Специалисты проедут на место, определят источник течи. После чего приступят к устранению», — сообщили в комментариях к публикации сотрудники МЦУ.
В сети жители дома жалуются на текущую обстановку: «Да когда это уже закончится, какое-то издевательство над людьми», «Рассадник травм», «Надо что-то делать срочно», «Люди в ужасе, не знают, что делать».