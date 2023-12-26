«Люди в ужасе, не знают, что делать»: авария во Владивостоке разгневала жильцов

Во Владивостоке в районе дома Светланская, 143, по трубам и подпорной стене уже два дня льется кипяток. Отмечается, что весь двор в паре, воде и ледяной каше. По словам очевидцев, горячей воды по адресу нет. Ранее в этом доме в течение месяца не было холодной воды из-за порывов на магистральной сети.