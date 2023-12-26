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Атмосферное давление в Челябинске практически достигло рекордного минимума

Утром во вторник оно на 27 пунктов ниже нормы.
Сейчас в Ричмонде: +10° 0 м/с 66% 766 мм рт. ст. +9°

Атмосферное давление в Челябинске утром 26 декабря практически достигло рекордного минимума, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В центре города барометры показывают 717 мм ртутного столба при норме месяца 744 мм.

Метеозависимым следует избегать серьезной физической нагрузки, следить за артериальным давлением и чаще проветривать помещения, пересмотреть пищевые привычки — пить достаточное количество чистой воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои, избегать употребления алкоголя, переедания.

По информации синоптиков, в течение дня атмосферное давление немного повысится.

Днем в городе будет идти снег, местами — сильный, метель, на дорогах заносы, гололедица от наката, порывы ветра до 22 м/с, минус 4−6.