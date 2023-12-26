Атмосферное давление в Челябинске практически достигло рекордного минимума

Метеозависимым следует избегать серьезной физической нагрузки, следить за артериальным давлением и чаще проветривать помещения, пересмотреть пищевые привычки — пить достаточное количество чистой воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои, избегать употребления алкоголя, переедания.