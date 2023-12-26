Притворяются ради близких: часть владивостокцев имитирует радость от ожидания Нового года

Новый год все ближе, однако некоторые жители приморской столицы признаются, что не у всех из них есть праздничное настроение. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Исследование провели эксперты сервиса SuperJob. Опрос показал, что за неделю до Нового года у каждого третьего жителя Владивостока появилось новогоднее настроение, то есть у 33%. Из всех респондентов 16% признали, что лишь имитируют радость предстоящего торжества, чтобы не расстраивать близких. 40% человек прямо сказали, что у них совсем не тот настрой для праздника.
Женщины радуются приближению Нового года чаще мужчин: 40% против 27%.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, какие предновогодние дела не нравятся приморцам. Самым нелюбимым занятием у 15% из опрошенных оказалось приготовление праздничных блюд.