Притворяются ради близких: часть владивостокцев имитирует радость от ожидания Нового года

Исследование провели эксперты сервиса SuperJob. Опрос показал, что за неделю до Нового года у каждого третьего жителя Владивостока появилось новогоднее настроение, то есть у 33%. Из всех респондентов 16% признали, что лишь имитируют радость предстоящего торжества, чтобы не расстраивать близких. 40% человек прямо сказали, что у них совсем не тот настрой для праздника.