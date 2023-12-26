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Масштабные ежегодные учения пройдут в центре Иркутска 26 декабря

Пожарные предупредили об учениях в Байкальском госуниверситете.
Источник: Комсомольская правда

26 декабря в 15:00 в Байкальском государственном университете пройдут масштабные учения. Об этом сообщают в ГУ МЧС Росси по Иркутской области.

— Будет очень много пожарной и спасательной техники. Учения плановые, ежегодные, — говорят в МЧС.

Кроме того, автомобилистов просят учитывать ситуацию на улицах Карла Маркса и Горького и заранее выбирать альтернативный маршрут.

А также с пониманием отнестись к тренировке, не сеять панику.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Иркутской области увеличат протяженность маршрутов авиапатрулирования лесов.

МЧС
учения