Продажу билетов на прямые рейсы в Сочи открыли в Хабаровске

Стоимость билетов начинается от 7,5 тысячи рублей в одну сторону. Также граждане России смогут приобрести субсидированные талоны. Напомним, они доступны молодежи до 23 лет, мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет. Приобрести билеты со скидками могут также инвалиды первой группы любого возраста и их сопровождающие, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалиды с детства второй или третьей группы, а также имеющие удостоверение многодетной семьи.