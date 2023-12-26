Продажу билетов на прямые рейсы в Сочи открыли в Хабаровске

Авиакомпания iFly запустила продажу билетов на прямые рейсы в Сочи из Хабаровска на лето 2024 года. Полеты начнутся уже с 30 мая и совершаться будут два раза в неделю: вылет из Хабаровска запланирован по четвергам и воскресеньям, вылет из Сочи — по четвергам и субботам.
Время в пути — девять часов 25 минут. Перевозить пассажиров будет самолет Airbus А330−200 с количеством мест в 370 кресел, 345 из которых — в экономическом классе. Во время полета пассажирам предложат горячее питание, холодные и горячие напитки.
Стоимость билетов начинается от 7,5 тысячи рублей в одну сторону. Также граждане России смогут приобрести субсидированные талоны. Напомним, они доступны молодежи до 23 лет, мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет. Приобрести билеты со скидками могут также инвалиды первой группы любого возраста и их сопровождающие, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалиды с детства второй или третьей группы, а также имеющие удостоверение многодетной семьи.