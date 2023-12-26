Эдиль, Рахим, Эдина. Какие имена новорожденным давали жители Красноярского края в 2023 году

По данным официального портала государственного реестра ЗАГС, в 2023 году в Красноярском крае мальчикам чаще всего давали следующие имена: Артем, Александр, Матвей, Максим и Михаил. Девочкам чаще всего давали имена: София, Ева, Варвара, Анна и Виктория.