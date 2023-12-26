Эдиль, Рахим, Эдина. Какие имена новорожденным давали жители Красноярского края в 2023 году

По данным официального портала государственного реестра ЗАГС, в 2023 году в Красноярском крае мальчикам чаще всего давали следующие имена: Артем, Александр, Матвей, Максим и Михаил. Девочкам чаще всего давали имена: София, Ева, Варвара, Анна и Виктория.
Любопытно, что имена Артем и София у жителей Красноярского края держится в топе с 2021 года.
Если говорить о самых редких именах, то в 2023 году мальчиков называли: Жоомарт, Романи, Иммануил, Эдиль и Рахим. Девочек реже называли: Адина, Рузия, Барбара, Арисана, Сияна.
В целом по России в 2023 году самым популярным мужским именем стал Михаил, а среди женских — София.