Скончался бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов

Купцов поступил на службу в московскую милицию в 1974 году. Спустя два года он стал работать в уголовном розыске. В 1994 году Купцов возглавил МУР. В 1996 году он стал заместителем начальника московской милиции, а через три года — первым заместителем начальника-руководителем службы криминальной милиции.