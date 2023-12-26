Не улететь в Москву и Сочи: в Челябинском аэропорту задержались несколько рейсов

С полуторачасовым опаданием отправился самолет в Санкт-Петербург. Отложены вылеты в Санкт-Петербург, Сочи, Москву. Судя по табло аэропорта, максимальная задержка у рейса в Сочи: он должен был отправиться в 5:20, но перенесен на 11:00.