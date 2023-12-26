От ливня до метели: погода в Омской области к концу года может устроить ещё один рекорд

Синоптики ожидают перекрытия исторического максимума температуры воздуха, так как по многолетним климатическим наблюдениям, 25 декабря в областном центре максимальная температура воздуха, зафиксированная в 2014 году, составила −1,4 градуса. Отметим, что ранее в декабре был зафиксирован рекорд по морозам. 10 декабря в Омске было зарегистрировано −39 градусов.