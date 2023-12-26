От ливня до метели: погода в Омской области к концу года может устроить ещё один рекорд

Погода в декабре в Омской области оказалась полным сюрпризов. В начале месяца в регионе ударили 40-градусные морозы, а в конце на омичей обрушились дожди и плюсовые температуры.
По данным Обь-Иртышского УГМС, сейчас на территории региона царит влажная атлантическая воздушная масса. Именно из-за неё в Омской области идут дожди и усилился ветер. Наиболее сильные порывы ожидаются днём 26 декабря и ночью 27 декабря. Сила ветра составит до 21 м/с.
Под влиянием фронтальной зоны циклона ожидается метель, отложение мокрого снега и гололёд. Температура воздуха повысится местами до +3 градусов.
Синоптики ожидают перекрытия исторического максимума температуры воздуха, так как по многолетним климатическим наблюдениям, 25 декабря в областном центре максимальная температура воздуха, зафиксированная в 2014 году, составила −1,4 градуса. Отметим, что ранее в декабре был зафиксирован рекорд по морозам. 10 декабря в Омске было зарегистрировано −39 градусов.