В Политехническом музее восстановили историческую аудиторию

В Политехническом музее отреставрировали старую большую аудиторию. Об этом сообщили в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства. Ее открыли в 1877 году в тогда еще в единственном центральном корпусе Музея прикладных знаний. Это одно из первых в России помещений, специально спроектированных для научных диспутов и публичных выступлений. Здесь проходили собрания попечительского императорского совета музея и выступления известных ученых вплоть до открытия северной части здания в 1907 году.