В Минске реконструируют четыре участка ливневой канализации в 2024 г

«Горремливнесток» осуществляет сбор, отведение, очистку и сброс в водные объекты поверхностных (дождевых, талых и поливомоечных) и нормативно чистых (очищенных) производственных сточных вод Минска. На балансе предприятия находятся около 340 км коллекторов диаметром от 1 до 3 м.