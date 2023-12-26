В Минске реконструируют четыре участка ливневой канализации в 2024 г

Реновация будет проводиться методом «чулка», когда внутри существующего коллектора протягивают новую гибкую трубу из полимерного материала, который затем затвердевает и защищает стенки коллектора.
Общая протяженность участков трубопроводов, которые ожидает такой ремонт, — около 500 м.
Справочно
«Горремливнесток» осуществляет сбор, отведение, очистку и сброс в водные объекты поверхностных (дождевых, талых и поливомоечных) и нормативно чистых (очищенных) производственных сточных вод Минска. На балансе предприятия находятся около 340 км коллекторов диаметром от 1 до 3 м.