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В Минске реконструируют четыре участка ливневой канализации в 2024 г

Реконструкцию четырех участков коллекторов ливневой канализации планируют выполнить в 2024 году в столице. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил директор предприятия «Горремливнесток» Олег Лукашенко.
В Минске реконструируют четыре участка ливневой канализации в 2024 г
Источник: ГП «Горремливнесток»

Реновация будет проводиться методом «чулка», когда внутри существующего коллектора протягивают новую гибкую трубу из полимерного материала, который затем затвердевает и защищает стенки коллектора.

Общая протяженность участков трубопроводов, которые ожидает такой ремонт, — около 500 м.

Справочно

«Горремливнесток» осуществляет сбор, отведение, очистку и сброс в водные объекты поверхностных (дождевых, талых и поливомоечных) и нормативно чистых (очищенных) производственных сточных вод Минска. На балансе предприятия находятся около 340 км коллекторов диаметром от 1 до 3 м.