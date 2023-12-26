Чудеса на Новый год и не только: хабаровчанка и пенсионерка посвящает свою жизнь одиноким малышам

С будущим супругом познакомилась в 1982 году, поженились в 1986 году. Муж Надежды Витальевны был военнослужащим и служил на тот момент в Совгаванском районе. Работал в пассажирском Депо бригадиром колесного цеха. Более 20 лет отдал профессии. В браке у них родилось двое детей — дочка Екатерина и сын Алексей. Сейчас растет внучка Ева, ей 2,5 года. Но она далеко от бабушки. Живет с родителями в Новосибирске. Девочка очень похожа на Надежду, но и от родителей взяла понемногу. Есть у нашей героини и уже взрослый внук Михаил, ему исполнилось 19 лет.