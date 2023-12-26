Чудеса на Новый год и не только: хабаровчанка и пенсионерка посвящает свою жизнь одиноким малышам

Чудеса могут быть не только новогодними, но и повседневными. Вокруг нас столько волшебства, а мы, будучи взрослыми, все меньше в это верим. Но есть люди, которые зажигают маленькие звездочки, чтобы они светили ярко и несли в этот мир: веру, надежду и любовь. Речь пойдет о человеке, который посвящает себя маленьким одиноким крохам. Хабаровчанка и пенсионерка Надежда Максимова рассказала о себе и о жизни в кругу малышей.
Путевка в жизнь
Надежду Витальевну я встретила в центре по работе с населением «Исток». Всегда улыбчивая и открытая женщина отдает всю себя малюткам, которым так важно внимание и тепло. Сегодня, в преддверии новогодних праздников, она много времени проводит в Хабаровском доме ребенка. И это несмотря на то, что она давно на пенсии.
Надя всегда мечтала стать врачом, но в институт не прошла по конкурсу. Еще в далеком в 1978 году закончила медицинское училище. Как говорится, жизнь распределила все так, как судьбе угодно — девушка стала медицинской сестрой.
— В конце 90-х количество детей в группах уменьшилось от 180 до 140 человек, меня отправили учиться на воспитателя. Главным врачом в те годы в доме ребенка работала Удалова Алевтина Петровна — очень грамотный руководитель, прекрасный врач, наставник. Мы жили одной семьей. А в семье, как в любом доме и поругают и похвалят, и дадут путевку в жизнь. Коллектив каждый год пополнялся молодыми кадрами: кто-то уходил на заслуженный отдых, кто-то выходил замуж, кто-то менял место жительства. Мы молодые, полные идей и задора организовывали прекрасные утренники для детей, вечера для сотрудников к праздникам, — вспоминает Надежда Максимова.
Своей семьи у Надежды еще не было. Молодая, с горящими глазами девушка от души полюбила свое место работы. Всю любовь отдавала детям.
С будущим супругом познакомилась в 1982 году, поженились в 1986 году. Муж Надежды Витальевны был военнослужащим и служил на тот момент в Совгаванском районе. Работал в пассажирском Депо бригадиром колесного цеха. Более 20 лет отдал профессии. В браке у них родилось двое детей — дочка Екатерина и сын Алексей. Сейчас растет внучка Ева, ей 2,5 года. Но она далеко от бабушки. Живет с родителями в Новосибирске. Девочка очень похожа на Надежду, но и от родителей взяла понемногу. Есть у нашей героини и уже взрослый внук Михаил, ему исполнилось 19 лет.
Сама пенсионерка отличная мама и хозяйка. Частенько ее можно встретить на мероприятиях в центре по работе с населением «Исток», ходит на выставки, очень любит Хабаровский театр музыкальной комедии. Ее увлекают спектакли, на которых она отдыхает душой и заряжается энергией.
Зайчики и снежинки
В доме ребенка Надежда Витальевна как у себя дома. Она сама пишет для детей сказки, стихи. Имеет в запасе коллекцию прибауток для малышей. И даже собственные развивающие занятия придумала для развития мелкой моторики. Ничего не остается без дела, крышечки, палочки и даже баллончики из-под дезодорантов идут в дело. Она сочинит любую складную частушку. О своей работе в доме ребенка отзывается с теплотой и любовью.
— Разминаем пальчики, получаем речь, все вокруг красивое, чтобы всем беречь, — говорит стихами Надежда.
В группе на сегодняшний день 25 человек — дети до трех лет. Надежде Витальевне обычно выпадает роль Деда мороза. Так что будет снова радовать малышей и дарить подарки. Вот и такие чудеса бывают.
— Эти малыши всегда особенно ждут праздник. Наряжаем их в снежинки и зайчиков. Украшаем учреждение. Создаем атмосферу праздника. Ведь они, как и обычные дети, которые живут в семьях и ждут чудес и волшебства.
Верьте в чудеса
В апреле уходящего Хабаровскому дому ребенка исполнилось 100 лет. Юбилей праздновали всем коллективом в октябре в актовом зале учреждения.
— Выступали и наши малыши. Вообще в канун Нового года очень важно, когда близкие рядом. Для детей близкими чаще всего являемся мы. Всегда хочется, чтобы каждый ребенок попал в хорошую семью, хочется пожелать: берегите детей. Давайте им возможность верить в чудеса и пусть под Новый год они обязательно все сбудутся. А педагогам хочется пожелать любить свой труд, детей, и все у вас обязательно получится.