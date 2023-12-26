В новогоднюю ночь омичей развезут от парка имени 30-летия ВЛКСМ, сообщает пресс-служба городских парков. Посетителей праздника будут ждать автобусы по пяти направлениям. В ПКиО 31 декабря в 23:30 состоится празднование Нового года. Омичи смогут до 02:00 отдохнуть, поучаствовать в конкурсах, послушать обращение президента и станцевать на дискотеке. По окончании праздника около парка посетителей будут ждать автобусы № 95, 24, 33, 45, 94 — они развезут местных жителей по разным точкам города.