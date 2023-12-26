Главные новости за 23−25 декабря

Центральный ботанический сад НАН Беларуси на зимних каникулах приглашает в путешествие «Тропический экспресс». Ребята смогут познакомиться с необычными и удивительными растениями тропиков и субтропиков. Они побывают на станциях «Пески пустыни», «Австралия», «Бамбуковая роща», «Средиземье» и «Тропический лес», смогут сделать яркие памятные фото с самыми популярными жителями этих локаций, узнают, какие растения украшают на Новый год в южных странах.