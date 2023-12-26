Главные новости за 23−25 декабря

ВЧЕРА
Лукашенко высказался о главных задачах и перспективах евразийской интеграции до 2045 года.
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Алиевым.
Лукашенко поздравил христиан Беларуси, празднующих Рождество Христово 25 декабря.
Лукашенко поздравил БЕЛТА с 105-летием.
Подмосковные перспективы, мелиорация без показухи и стратегия в ценообразовании. Главные итоги недели Президента.
«Он всегда работает в интересах народа». Спицын о месте и роли Лукашенко в современной истории.
Кочанова рассказала об актуальных задачах, стоящих перед членами Совета Республики.
Богданов: система регулирования цен доказала свою эффективность, ее необходимо развивать.
Минсельхозпрод рассказал, какой урожай сложился в Беларуси.
Установлен предельный размер расходов на ведение дела по добровольному страхованию накопительной пенсии.
Маркетинговый ход. Эксперт пояснила, почему не стоит доверять скидкам в 70%.
МВД: родителям во время каникул нужно напомнить детям правила безопасного поведения.
КОММЕНТАРИЙ: Макси или мини, серый или розовый, оверсайз или приталенный? О трендах-2024 рассказала дизайнер.
Белорусский жим: Хоронеко и Мацур установили новые рекорды.
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 26 декабря.
СЕГОДНЯ
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему «Внимание! Опасные вирусные инфекции. Профилактика и меры предосторожности». Начало в 11.00.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему «Актуальные вопросы экологической экспертизы в Республике Беларусь». Начало в 12.00.
Центральный ботанический сад НАН Беларуси на зимних каникулах приглашает в путешествие «Тропический экспресс». Ребята смогут познакомиться с необычными и удивительными растениями тропиков и субтропиков. Они побывают на станциях «Пески пустыни», «Австралия», «Бамбуковая роща», «Средиземье» и «Тропический лес», смогут сделать яркие памятные фото с самыми популярными жителями этих локаций, узнают, какие растения украшают на Новый год в южных странах.
Выставка «Мысли вслух» художницы Натальи Пискунович будет работать до 30 декабря в музее «Дом Ваньковичей. Культура и искусство первой половины XIX века» в Минске.
ЗАВТРА
Международный день противоэпидемической готовности.
100 лет назад родился Велюгин Анатолий Степанович, поэт, киносценарист, переводчик, заслуженный деятель культуры Беларуси (1969). Автор поэтических сборников «Салют в Минске», «Песня зеленого дуба», сценариев документальных фильмов «Генерал Пуща», «Баллада о матери» и др. Перевел на белорусский язык отдельные произведения М. Лермонтова, В. Маяковского, Л. Украинки и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1968), Литературной премии им. Я. Купалы (1964). Умер в 1994 году.
95 лет назад родился Дементьев Владимир Андреевич, художник кино, заслуженный деятель искусств Беларуси (1979). Художник-постановщик фильмов «Улица младшего сына», «Третья ракета», «Время выбрало нас», «Знак беды» и др. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1970), Государственной премии СССР (1986). Умер в 2010 году.
95 лет назад родилась Попова Эмма Анатольевна, российская актриса, народная артистка РСФСР. Умерла в 2001 году.
75 лет назад родился Депардье Жерар, известный французский актер театра и кино. Снимался в фильмах «Дантон», «Видок», «Набережная Орфевр, 36» и др. Лауреат многих престижных европейских кинопремий.