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В Челябинской области из-за снегопадов отменили рейсы междугородних автобусов

Ряд региональных дорог пока будет недоступен для проезда пассажирских автобусов и такси, грузовых машин.
Сейчас в Ричмонде: +10° 0 м/с 66% 766 мм рт. ст. +9°

По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, обильный снегопад накрыл всю территорию региона. При этом в южной части ситуация наиболее сложная: на дорогах практически нулевая видимость из-за сильной метели и переметов.

В связи с погодными условиями пока до 14:00 26 декабря некоторые дороги в Челябинской области закрыты для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовиков с тяжелыми и габаритными грузами. Так, пока движение ограничено на трассах Южноуральск — Магнитогорск, Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды, Кизильское — Бреды — Мариинский, Бреды — Синий Шихан. Также проехать нельзя по дорогам Троицк — Степное, Троицк — Октябрьское, Фершампенуаз — Париж — Джабык, Карталы — Анненское — Татищево — Кужебаевский — Париж.

На каждой из этих трасс дежурят экипажи Госавтоинспекции. На дорогах работает спецтехника. Водителей просят не выезжать куда-либо без острой необходимости.