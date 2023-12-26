В Челябинской области из-за снегопадов отменили рейсы междугородних автобусов

В связи с погодными условиями пока до 14:00 26 декабря некоторые дороги в Челябинской области закрыты для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, а также грузовиков с тяжелыми и габаритными грузами. Так, пока движение ограничено на трассах Южноуральск — Магнитогорск, Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды, Кизильское — Бреды — Мариинский, Бреды — Синий Шихан. Также проехать нельзя по дорогам Троицк — Степное, Троицк — Октябрьское, Фершампенуаз — Париж — Джабык, Карталы — Анненское — Татищево — Кужебаевский — Париж.