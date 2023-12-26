До пяти сантиметров осадков выпало в Свердловской области

С последствиями снегопада борются 390 единиц техники.
В Управлении автомобильных дорог Свердловской области сообщили, что дорожная техника будет работать до полного устранения последствий снегопада и гололеда.
За дорожной ситуацией и состоянием проезжей части следят 50 автоматических метеопостов. Дороги I категории убирают в течение 3 — 4 часа после окончания снегопада, II, III и IV категорий — 5 — 6 часов, V категории — 12 часов.
Сообщить об неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: (343) 261−79−83, по телефону телефон горячей линии областного управления автодорог: (343) 262−50−65.
«МК-Урал» ранее писал, что ГУ МЧС России по Свердловской области со ссылкой на синоптиков предупредило свердловчан об ухудшении погодных условий в начале рабочей недели.
25 декабря в регионе начнется метель, ветер усилится до 15 метров в секунду. Местами пройдет ледяной дождь, на дорогах будет гололедица. Сильный снег и метель продолжатся 26 и 27 декабря.